Евросоюз признал намерение подорвать экономику России

В Суде общей юрисдикции Европейского союза состоялось слушание по иску Национального расчетного депозитария (НРД) к Совету ЕС в связи с введением санкций в отношении НРД в июне 2022 года, которые закрепили заморозку иностранных активов частных инвесторов России. Об этом сообщает РБК.

Слушание состоялось 23 января.

Когда Совет ЕС вводил санкции в отношении НРД, обосновал это тем, что НРД является центральным депозитариям России, единственным с доступом к международной финансовой системе, играет значительную роль в поддержании работы российской финансовой системы и ее связи с международной финансовой системой, то есть прямо и косвенно обеспечивает возможность для правительства РФ осуществлять свою деятельность.

Депозитарий же заявил, что эта связь не установлена.

По итогам состоявшихся слушаний решение не было вынесено. В рамках судебного процесса работа будет продолжена, сообщили в пресс-службе НРД.

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