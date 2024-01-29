На Западе заявили об утрате веры в США в ЕС

США перестали восприниматься Евросоюзом как гарант мира и процветания. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хорхе Валеро.

»Брюссель переживает переломный момент», — заявил журналист.

Отмечается, что США не смогут оставаться гарантом процветания Европы даже в случае поражения Дональда Трампа на выборах.

По словам Валеро, сейчас Евросоюз оказался в «неудобном» положении между США и Китая, а избавление от энергетической зависимости от России может привести к такой же зависимости от США.

Статья журналиста была приурочена к предстоящим выборам в Евросоюзе и планам Урсулы фон дер Ляйен снова занять пост председателя Еврокомиссии.

До этого Bloomberg писал, что ЕС повысит экономическую безопасность для защиты от КНР, РФ и США.

Ранее в ЕС назвали кошмарной возможность вывода сил США из Европы.