В ЕС представят план повышения экономической безопасности для защиты от Китая, РФ ми США

Еврокомиссия на этой неделе намерена представить план повышения экономической безопасности ЕС, который подразумевает возможность блокирования иностранных инвестиций в наиболее важные технологические отрасли Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Исполнительный орган ЕС представит в среду предложение с правилами, направленными на усиление его полномочий по проверке и потенциальному блокированию иностранных инвестиций в чувствительные отрасли, в том числе от контролируемых иностранцами компаний внутри блока, а также рассматривает возможность создания фонда для ускорения разработки технологий, которые могут служить как военным, так и коммерческим целям», - говорится в сообщении.

Отмечается, что упомянутый план будет необходим странам Евросоюза «для отражения принудительных действий» со стороны Китая, России и США.

Как сообщает агентство, в последние годы в ЕС в Брюсселе выявили «чрезмерную зависимость ЕС от поставок из других стран», в связи с чем «это сосредоточило внимание на необходимости защиты экономической безопасности ЕС».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на венгерско-вьетнамском бизнес-форуме заявил, что Европа испытывает фрустрацию от того, что Азия развивается в более быстром темпе.

Ранее немецкий вице-премьер назвал причину проблем в экономике ЕС.