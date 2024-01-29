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В Госдуме указали на утраченную Украиной государственность

Депутат Новиков назвал Украину территорией с утраченной государственностью

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Yves Herman/Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского по поводу раскола между Соединенным Штатами и Европой лишний раз доказывают зависимость Киева от западных стран и утрату страной государственности. Об этом «Известиям» заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Украина фактически является территорией с утраченной государственностью, поскольку не только ее внешнеполитические, военные решения и вообще все решения, включая политику формирования бюджета, напрямую определяются из Вашингтона и отчасти из Брюсселя», — считает Новиков.

По мнению парламентария, апелляции к Западу говорят о несамостоятельности и несубъектности Зеленского, а также о том, что свое будущее он связывает исключительно с поддержкой западных стран. При этом, отмечает депутат, Зеленский пытается шантажировать своих партнеров, пугая их возможным вторжением России на территорию НАТО.

О том, что альянс между Соединенными Штатами и Европейским союзом может быть разрушен, Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу ARD. Украинский президент считает, что это произойдет в том случае, если конгресс США не одобрит финансирование Украины.

Ранее в США рассказали об отчаянии Украины из-за упущенных шансов на победу.

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