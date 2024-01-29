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В США назвали конгресс «привилегированным домом престарелых»

Никки Хейли считает конгресс США привилегированным домом престарелых

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Evelyn Hockstein/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что конгресс США стал «привилегированным домом престарелых». Об этом она заявила во время предвыборного митинга в Конвее, штат Южная Каролина, ее слова приводит газета Hill.

«Вам не кажется, что наконец-то пришло время ввести ограничения по срокам пребывания в Вашингтоне, округ Колумбия… Вы не думаете, что нам нужно проводить тесты на умственную компетентность для всех, кому за 75?... Мы знаем (президента США. – прим. ред.) Джо Байдена, конгресс стал самым привилегированным домом престарелых в стране», — заявила Хейли.

При этом Хейли подчеркнула, что «не проявляет неуважения», поскольку «мы все знаем 75-летних людей, которые могут бегать вокруг нас».

До этого американская газета Wall Street Journal сообщала, что президентская гонка действующего главы государства Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа может стать самой дорогостоящей в истории США, кроме того, она может стать также самой долгой в истории государства.

Ранее Байден назвал Трампа неудачником.

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