Размер текста
А
А
А

Байден назвал Трампа неудачником

Politico: Байден высмеял Трампа и назвал его неудачником

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден во время выступления на предвыборном ужине в Южной Каролине высмеял своего предшественника Дональда Трампа, назвав его неудачником. Об этом сообщает Politico.

Как отмечается в материале издания, политик выстроил свое выступление на контрасте между достижениями своего президентства и провалами бывшего лидера США.

«Правда в том, что меня бы здесь не было без избирателей-демократов Южной Каролины. Вы — причина, по которой я стал президентом. И вы являетесь причиной того, что Дональд Трамп стал потерпевшим поражение бывшим президентом», — сказал Байден.

Кроме того, президент США назвал Трампа неудачником и пообещал «победить его снова», в частности, с помощью избирателей Южной Каролины.

Политик также высмеял состояние здоровья экс-главы США. Байден упомянул его недавнюю ошибку в ходе предвыборной кампании. По словам президента, Трамп «не может отличить Никки Хейли от Нэнси Пелоси».

До этого Байден во время ужина демократической партии в Южной Каролине оговорился, назвав бывшего главу государства Дональда Трампа действующим президентом.

27 января американская газета The Wall Street Journal писала, что Байден и Трамп ввиду возраста склонны совершать ошибки и оговорки, которые будут в центре внимания прессы в течение предвыборной кампании двух кандидатов.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами