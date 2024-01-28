Байден назвал Трампа неудачником

Президент США Джо Байден во время выступления на предвыборном ужине в Южной Каролине высмеял своего предшественника Дональда Трампа, назвав его неудачником. Об этом сообщает Politico.

Как отмечается в материале издания, политик выстроил свое выступление на контрасте между достижениями своего президентства и провалами бывшего лидера США.

«Правда в том, что меня бы здесь не было без избирателей-демократов Южной Каролины. Вы — причина, по которой я стал президентом. И вы являетесь причиной того, что Дональд Трамп стал потерпевшим поражение бывшим президентом», — сказал Байден.

Кроме того, президент США назвал Трампа неудачником и пообещал «победить его снова», в частности, с помощью избирателей Южной Каролины.

Политик также высмеял состояние здоровья экс-главы США. Байден упомянул его недавнюю ошибку в ходе предвыборной кампании. По словам президента, Трамп «не может отличить Никки Хейли от Нэнси Пелоси».

До этого Байден во время ужина демократической партии в Южной Каролине оговорился, назвав бывшего главу государства Дональда Трампа действующим президентом.

27 января американская газета The Wall Street Journal писала, что Байден и Трамп ввиду возраста склонны совершать ошибки и оговорки, которые будут в центре внимания прессы в течение предвыборной кампании двух кандидатов.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.