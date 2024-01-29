Политолог объяснил, зачем Киеву понадобилось сбивать Ил-76 со своими пленными

Крушение под Белгородом военно-транспортного самолета ИЛ-76, перевозившего украинских пленных, сравнимо со сбитым малазийским «Боингом МН17» над Украиной в 2014 году, позволившим Киеву получить лживый предлог для агрессии. Такое мнение озвучил политолог Марат Баширов, слова которого приводит Tsargrad.tv.

«В обоих случаях — ракеты украинской ПВО и западный след. В обоих случаях — критические события для киевских властей на фронте и срыв миротворческих усилий», — отметил Баширов.

Издание приводит и другую версию произошедшего, согласно которой, Ил-76 могли сбить из-за внутреннего конфликта в Киеве. Уничтожение самолета с украинскими пленными — способ очернить главкома ВСУ Валерия Залужного, считают журналисты.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Воздушное судно должно было транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. На месте крушения были обнаружены части ракеты. В МО РФ полагают, что самолет был сбит ВСУ.

Президент России Владимир Путин позднее заявил, что средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, говорят, что самолет был сбит из системы ПВО Франции или США.

Ранее СК установил место запуска ракеты, поразившей Ил-76 под Белгородом.