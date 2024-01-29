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Арабские страны провели тайную встречу по сектору Газа

Axios: арабские страны провели с Палестиной тайную встречу по послевоенной Газе

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Abed Sabah/Reuters

Высокопоставленные чиновники ведомств нацбезопасности Саудовской Аравии, Иордании, Египта, а также представители Палестинской национальной администрации (ПНА) провели встречу в Эр-Рияде для обсуждения планов послевоенного управления сектором Газа и привлечения реформированной ПНА во властные структуры анклава. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные представители ведомств национальной безопасности Саудовской Аравии , Иордании, Египта и Палестинской автономии тайно встретились в Эр-Рияде 10 дней назад, чтобы согласовать планы на следующий день после войны в Газе и обсудить способы привлечения обновленной Палестинской администрации к управлению (анклавом. – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что встреча является еще одним признаком усиления координации между Саудовской Аравией и Палестинской администрацией в последние месяцы.

По данным источников издания, встречу в Эр-Рияде провел советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бин Мохаммед аль-Айбан. Другими участниками были директор палестинской общей разведывательной службы Маджед Фарадж и его египетские и иорданские коллеги.

Руководители служб безопасности Саудовской Аравии, Египта и Иордании заявили Фараджу, что Палестинской администрации необходимо «провести серьезные реформы».

До этого сообщалось, что американские дипломаты обсуждают с представителями арабских стран, среди которых Иордания, Египет и Саудовская Аравия, отставку лидера Палестины 88-летнего Махмуда Аббаса.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган призвал Израиль немедленно прекратить военные действия в Газе.

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