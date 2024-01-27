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Эрдоган призвал Израиль немедленно прекратить военные действия в Газе

Эрдоган призвал Израиль прекратить атаки на Газу после решения суда ООН

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Израиль должен немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Такое заявление турецкий лидер сделал в эфире телеканала TRT Haber.

«Мы вновь призываем Израиль прислушаться к призывам международного сообщества и международных организаций и как можно скорее прекратить нападения», — заявил Эрдоган.

26 января Международный суд ООН вынес постановление, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Палестина приветствовала решение Международного суда по Израилю

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что гуманитарные миссии не могут доставить помощь нуждающимся в секторе Газа, поскольку израильские протестующие, в том числе на КПП «Керем-Шалом», перекрыли движение грузовиков с мукой и предметами гигиены.

Ранее сообщалось, что Италия приостановит финансирование агентства ООН из-за возможных связей с ХАМАС.

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