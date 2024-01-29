Стало известно, сколько денег Трамп потеряет из-за судебных тяжб

Экс-президент США Дональд Трамп может потерять до 15% своего денежного состояния из-за продолжающихся судебных разбирательств по гражданским искам. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Ущерб от гражданских дел в Нью-Йорке может сократить чистый капитал Трампа на 15%. Вероятный кандидат от республиканцев столкнется с растущими судебными счетами», — говорится в сообщении издания.

Агентство напоминает, что на прошлой неделе присяжные обязали Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Джин Кэрролл за клевету на нее в 2019 году. Кроме того, на этой неделе ожидается вынесение вердикта по гражданскому делу о мошенничестве, в рамках которого суд потребует от Трампа вернуть $370 млн «незаконной прибыли», которую он якобы получил, «солгав банкам о своем богатстве».

Отмечается, что точное «финансовое положение» Трампа остается неизвестным.

По оценке издания, перспектива получить компенсацию за ущерб на общую сумму более 450 миллионов долларов менее чем за неделю «указывает на потенциальную проблему с деньгами» у экс-президента США.

До этого Трамп решил бороться против введения в оборот в США цифрового доллара, потому что эта валюта даст абсолютный контроль правительству над деньгами американцев.

Ранее Трампа обвинили в получении денег от Китая.