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Израиль под давлением США одобрил визит представителей ООН на север сектора Газа

Ynet: Израиль под давлением США одобрил визит делегации ООН в сектор Газа

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Ahmed El Mokhallalati/Reuters

Израиль под давлением со стороны США одобрил посещение делегации ООН северной Газы с целью оценить размеры необходимой гуманитарной помощи анклаву. Об этом сообщает израильские портал Ynet.

«Военный кабинет одобрил этот шаг под давлением Вашингтона», — говорится в сообщении издания.

Портал отмечает, что подробностей о том, когда состоится визит делегации ООН на север сектора Газа, пока нет.

При этом, по данным издания, министр обороны Йоав Галлант поставил ряд условий. По мнению израильской стороны, делегация ООН сначала должна посетить израильские общины, разрушенные во время нападения ХАМАС 7 октября, а обязательными членами этой делегации должны быть представители США.

Кроме того, Галлант сообщил, что одобрение визита не означает намерения вернуть жителей сектора Газа на север анклава.

До этого Галант заявлял, что палестино-израильский конфликт может быть завершен лишь после нейтрализации радикального движения ХАМАС.

Ранее сообщалось, что в Белом доме обсуждают отказ от военной помощи Израилю.

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