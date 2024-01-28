В Белом доме обсуждают отказ от военной помощи Израилю

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность приостановки поставок оружия Израилю, чтобы добиться от правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху снижения масштабов наступления в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американского чиновника.

По данным телеканала, пока никаких решений не принято.

Вашингтон, по словам источника, надеется оказать давление на Израиль с целью открытия гуманитарных коридоров и предоставления большей помощи гражданскому населению анклава.

Телеканал сообщает, что среди оружия, которого может лишится Израиль, авиабомбы с комплектом высокоточного наведения JDAM и 155-мм артиллерийские снаряды.

При этом израильские официальные лица продолжают просить у США больше оружия, включая авиационные бомбы, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

До этого в Израиле пришли к выводу, что значительное количество оружия, которое ХАМАС использовал в войне в секторе Газа, поступило от самих израильских военных.

Ранее в США увидели прогресс в сделке между Израилем и ХАМАС.