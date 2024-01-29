В Раде увидели предпосылки готовности Украины к переговорам с Россией

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, заявил, что число «условий», необходимых для начала обсуждения завершения конфликта на Украине, растет. Соответствующее заявление приводится в его Telegram-канале с помощью адвокатов.

Как ранее сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, украинский парламент идет к масштабному кризису в связи с планами многих депутатов прекратить свои полномочия. По его словам, в его фракции 17 депутатов написали заявления на сложение мандата. В других фракциях и партиях тоже зафиксированы желающие сложить полномочия люди, указал политик.

По мнению Дубинского, история Арахамии про 17 парламентариев, которые намерены сложить мандат, — «это не история про невостребованность, это история про страх».

«Если я правильно считываю знаки, то создается все больше условий, необходимых для начала обсуждения параметров завершения войны», — заявил он.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры по Украине требуют от Киева снятие запрета на их проведение, а не «театральных жестов».

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.