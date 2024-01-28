Лукашенко сделал прогноз по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Константиновском дворце рассказал о своих ожиданиях по Украине.

По его словам, он уверен, что Украина в перспективе вернется к сотрудничеству с Россией и Белоруссией и славянское единство будет восстановлено.

Также Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину «как-нибудь махнуть» в Антарктиду.

Накануне в годовщину снятия блокады Ленинграда Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Мемориал и выступили на концерте-реквиеме в Санкт-Петербурге. Российский президент пообещал «сделать все, чтобы искоренить нацизм» и раскритиковал страны, «оправдывающие палачей». Лукашенко же заявил, что Москва и Минск не хотят войны, но готовы ответить тем, кто «точит мечи» на границах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СКА подарил Путину и Лукашенко по хоккейному джерси.