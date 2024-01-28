В Совфеде объяснили, зачем США затягивают конфликт на Украине

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что затягивание конфликта на Украине выгодно демократической администрации Соединенных Штатов и связано с предстоящими президентскими выборами в стране. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Всемерное затягивание войны отвечает интересам демократической администрации США. Это связано как с фактором президентских выборов, к которым демократы хотят прийти без больших имиджевых потерь, которые неизбежны в случае широкого отступления Киева, так и с точки зрения долгосрочной стратегии США по ослаблению России», — написал парламентарий.

По его словам, президенту Байдену важнее, чтобы Украина перешла в оборону и не проиграла, поскольку новое наступление обернется для Киева катастрофой.

Он подчеркнул, что США делают ставку на затягивание военных действий, так как такое развитие событий позволит Западу продолжать давление на Россию.

До этого сообщалось, что администрация президента США работает над долгосрочной стратегией поддержки Украины, несмотря на тупик с финансированием, но эти планы не предусматривают значительных успехов Вооруженных сил Украины в 2024 году.

Ранее в США заявили о последствиях отказа от помощи Украине.