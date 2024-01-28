В США заявили о последствиях отказа от помощи Украине

Обозреватель журнала The Atlantic Энн Эпплбаум выразила мнение, что отказ от дальнейшей помощи Украине докажет всему миру разрушение США.

Как сказано в материале Эпплбаум, США убедят миллионы европейцев в том, что Вашингтону нельзя доверять, и пошлют России и Китаю сигнал, подтвердив часто высказываемое ими мнение о том, что Соединенные Штаты — вырождающаяся держава.

По мнению журналистки, Вашингтон ведет непоследовательную внешнюю политику, сперва выделяя Украине деньги и оружие, а затем прекращая эту помощь.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что страны Запада могут отказаться от поддержки Украины, если конгресс США не поддержит выделение новой помощи Киеву.

15 января в Белом доме сообщили о прекращении военной помощи Украине в ожидании решения конгресса США о дальнейшем финансировании.

В октябре 2023 года Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям.

Ранее в нижней палате конгресса США заявили, что Украина больше не получит «ни единого доллара» от американских властей.