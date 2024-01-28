Кэмерон рассказал, как завершить конфликт на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что конфликт на территории сектора Газа мог бы завершиться путем создания независимого палестинского государства, однако признал, что конфликтующие стороны «кажутся такими же далекими друг от друга, как и прежде». Об этом он написал в статье для газеты Mail, передает Sky News.

С его точки зрения, прекращение конфликта между Израилем и ХАМАС должно начаться с «немедленной паузы в боевых действиях». Он отметил, что такое развитие событий позволит жизненно важной помощи попасть в Газу, «где люди голодают и распространяются болезни».

«И это может привести к успеху переговоров по освобождению заложников. Мы все должны презирать идею обмена виновных заключенных на возвращение этих невиновных людей», — считает Кэмерон.

В то же время он подчеркнул, что «невозможные времена приводят к неприятным сделкам – и это то, что должно произойти».

Он подчеркнул, что «хрупкое» перемирие затем необходимо превратить в «устойчивое, постоянное прекращение огня без возобновления боевых действий».

Кроме того, глава МИД Британии отметил ряд других шагов для достижения мира в регионе, таких как вывод лидеров ХАМАС из сектора Газа и предоставление палестинцам «необратимого» пути к палестинскому государству.

До этого он заявил, что Великобритания утроила гуманитарную помощь сектору Газа, а также координирует усилия с Катаром по увеличению потока поставок нуждающимся в анклаве.

Ранее Кэмерон высказался о необходимости создания палестинского государства.