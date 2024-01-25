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Кэмерон высказался о необходимости создания палестинского государства

Кэмерон заявил о необходимости создания палестинского государства

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Alberto Pezzali/AP

Министр иностранных Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке невозможно без создания палестинского государства. Об этом глава британского МИД сказал в Иерусалиме на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает ТАСС.

Кэмерон отметил необходимость политической стратегии достижения длительного мира, в основе которой должна лежать идея неотвратимости создания палестинского государства в соседстве с Израилем, что позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности.

Ранее сообщалось, что Катар представил Израилю и ХАМАС новое соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

До этого в Израиле опровергли сообщения об успехе в переговорах с движением ХАМАС по заложникам.

Ранее сообщалось, что между Израилем и палестинским движением ХАМАС было достигнуто принципиальное согласие об обмене в течение месяца пленных израильтян и заключенных палестинцев в рамках режима прекращения огня, однако палестинская сторона препятствует дальнейшим переговорам.

Ранее глава Генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.

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