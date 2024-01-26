Байден попросил Нетаньяху ограничить масштабы операции в секторе Газа

Президент США Джо Байден попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ограничить масштабы операции в секторе Газа и не затягивать ее на срок более года. Об этом пишет издание Axios.

Отмечается, что в Вашингтоне надеются на завершение конфликта в Газе до ноябрьских выборов, а также обеспокоены потерей голосов молодых избирателей, выступающих против поддержки США действий Израиля из-за вызванной ими гуманитарной катастрофы.

До этого Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее сенат заблокировал резолюцию о контроле над применением Израилем оружия США.