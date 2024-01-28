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Экс-разведчик Риттер назвал главный приоритет для США

Риттер: восстановление отношений с Россией должно стать приоритетом для США

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Wikimedia Commons

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что главным приоритетом для Соединенных Штатов должно стать восстановление отношений с Россией. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

«Восстановление отношений с Россией <…> должно стать нашим главным приоритетом <...> Украина имеет нулевое стратегическое значение как для США, так и для НАТО», — пояснил Риттер.

Также Риттер говорил, что президент России Владимир Путин не ответил бы на звонок Трампа, если бы тот связался с ним прямо сейчас для разрешения конфликта на Украине.

До этого политолог Константин Блохин говорил, что для кандидата в президенты США Дональда Трампа Украина является лишь разменной монетой в геополитической игре с Россией и Китаем.

По его словам, главным противником Вашингтона, в случае победы Трампа в президентских выборах, станет не Москва, а Пекин.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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