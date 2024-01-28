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Стало известно, что поможет переизбраться Джо Байдену

NBC: ситуация в экономике поможет переизбраться Джо Байдену

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Global Look Press

Несмотря на мрачные прогнозы о рецессии в Соединенных Штатах, «неожиданно устойчивая экономика» помогает Белому дому, поскольку президент США Джо Байден может использовать ситуацию в своей предвыборной гонке. Об этом пишет NBC.

«Высокопоставленные представители администрации заявляют, что они все больше уверены, что ситуация на местах может говорить сама за себя. Экономика росла уверенными темпами на 3,1% в период с четвертого квартала 2022 года по тот же период прошлого года, все показатели инфляции снижаются , рынок труда остается сильным , а фондовый рынок достиг рекордных максимумов», — говорится в тексте.

Президенту США Джо Байдену и руководителям его предвыборной кампании необходимо сохранить эти тенденции, одновременно заставляя замечать их все больше американцев, отмечается в материале.

Представитель предвыборного штаба Байдена назвал последние экономические данные доказательством «повестки дня Байдена в действии», предсказав, что администрация Дональда Трампа в случае прихода к власти обратит вспять все успехи.

До этого американская газета Wall Street Journal писала, что президентская гонка действующего главы государства Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа может стать самой дорогостоящей в истории США, кроме того, она может стать также самой долгой в истории государства.

Ранее Байден назвал Трампа неудачником.

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