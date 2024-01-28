Полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил о неверии американцев в победу Украины над Россией. Его слова приводит The American Consevative.

«Явная реальность такова, что Россия выигрывает войну, ее экономика укрепляется санкциями США, а не ослабляется ими, при этом Пекин и Москва все чаще выступают как молчаливые союзники. Даже для самых неосведомленных граждан США война не имеет смысла и длилась слишком долго», — заявил Уилкерсон.

По словам Уилкерсона, ненужную Соединенным Штатам войну Вашингтон продолжает поддерживать из-за алчности своих оборонных подрядчиков. При этом американец отметил, что Москва по-прежнему продолжает регулярно выражать готовность к переговорам, однако президент США Джо Байден продолжает отрицать это.

До этого 44% американцев назвали конфликт на Украине неопасным для США.

Ранее Кулеба опроверг информацию о краже Киевом выделяемых американцами денег.