Планируется прекращение огня в секторе Газа на четыре месяца

Международные посредники ведут переговоры о прекращении огня в секторе Газа на четыре месяца. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что с этой инициативой выступили арабские посредники. План будет состоять из нескольких частей. В ходе первой фазы прекращения огня ХАМАС должен будет выдать Израилю всех гражданских заложников в течение шести недель. Зачем должна состояться передача женщин-военных, затем мужчин-бойцов ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля). В ходе последнего этапа прекращения огня Израилю будут переданы тела израильских военнослужащих.

21 января издание WSJ сообщило об усилиях США, Египта и Катара по достижению новой сделки в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.