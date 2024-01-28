Руководитель второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Полищук заявил, что Выдвинутая украинским президентом Владимиром Зеленским «формула мира» препятствует разумным предложениям КНР, Бразилии и стран Африки по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, встречи в «копенгагенском формате» и предложение Зеленского «узурпируют» право на мирные инициативы и препятствуют продвижению предложений других стран, включая идеи наших китайских, бразильских и африканских партнеров.

Дипломат считает, что таким образом они мешают процессу урегулирования.

До этого замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина приглашает председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в «саммите мира», который должен пройти в Швейцарии.

Жовква добавил, что украинская администрация работает с китайской стороной. В частности, по его словам, Украина привлекает партнеров по всему миру, чтобы они донесли до китайской стороны важность участия в таком саммите.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.