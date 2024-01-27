Премьер Румынии прокомментировал возможность войны в Европе

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил об отсутствии необходимости готовиться к войне в Европе. Об этом глава румынского кабмина сообщил журналистам, комментируя заявления из Германии и Британии о возможных военных сценариях, его слова приводит РИА Новости.

«Нет необходимости готовиться к войне», — заявил Чолаку.

До этого глава минобороны Борис Писториус призвал подготовиться к противостоянию «угрозам, исходящим от России» и других действующих лиц. По его мнению, ФРГ не готова к «противостоянию» с Россией.

В свою очередь, британский генерал в отставке, бывший заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Ричард Шеррифф призвал «задуматься о немыслимом» и рассмотреть вариант введения воинской повинности на фоне конфликта на Украине и низкой численности британской армии.

Ранее сообщалось, что в Великобритании подготовлено 38 тысяч украинских военных.