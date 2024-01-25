В Великобритании подготовлено 38 тысяч украинских военных

Лондоном и его союзниками подготовлено почти 40 тысяч украинских военнослужащих. Об этом министерство обороны Великобритании заявило на своей официальной странице в социальной сети X.

В настоящее время в Вооруженных силах Великобритании и ее союзников прошло обучение свыше 38 тысяч украинских военных. Из них более 34 тысяч участвовали в программе подготовки пехоты. Еще 4 тысячи человек прошли специальные курсы морских пехотинцев, саперов, медиков.

Ранее сообщалось, что Великобритания предложила Германии купить у нее крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон мог поставить Украине больше ракет Storm Shadow.

До этого начальник генерального штаба сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что правительство королевства должно будет объявить мобилизацию населения и убедить граждан вступить в армию страны, если государствам — членам НАТО придется напрямую вмешаться в украинский конфликт.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.