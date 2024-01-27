Лукашенко вылетел в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где в том числе проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что белорусский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Кроме того, в Санкт-Петербурге пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Одним из главных вопросов на повестке дня станет утверждение проекта документа о главных направлениях реализации положений договора о создании СГ на 2024-2026 годы.

Также главы РФ и Белоруссии обсудят внешнюю политику, реализацию единой промышленной политики, усовершенствование железнодорожной инфраструктуры, развитие СМИ Союзного государства и т.д.

После мероприятий Путин и Лукашенко проведут двухсторонние переговоры.

О предстоящей встрече Путина и Лукашенко сообщал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Лукашенко призвал не повторять ошибок времени Горбачева.