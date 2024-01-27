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В США рассказали об ошибках Трампа и Байдена из-за возраста

WSJ: ошибки Трампа и Байдена привлекают все больше внимания к их возрасту

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Reuters

Действующий президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп ввиду возраста склонны совершать ошибки и оговорки, которые будут в центре внимания прессы в течение предвыборной кампании двух кандидатов. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Оба… склонны к ошибкам и будут в центре внимания в течение многих месяцев… В последние дни и Байден, и Трамп допустили ошибки, которые привлекли внимание к их возрасту», — говорится в сообщении издания.

В частности, пишет газета, в Нью-Гэмпшире Трамп перепутал Никки Хейли, которая продолжает бороться с ним за выдвижение, и бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Байден во время недавнего мероприятия в Белом доме Байден перепутал двух секретарей своего кабинета, сбив с толку главу внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и министра здравоохранения и социальных служб Ксавьера Бесерру.

До этого ведущий американской вечерней программы «Поздняя ночь» Сет Мейерс высмеял неспособность Демократической партии и президента США Джо Байдена придумать запоминающиеся лозунги в рамках предвыборной кампании.

Ранее в конгрессе США рассказали о вызванной Трампом эрекции.

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