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В конгрессе США рассказали о вызванной Трампом эрекции

Fox News: конгрессвумен Джаяпал ошибочно заявила о вызванной Трампом эрекции

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Charles Krupa/AP

Член нижней палаты конгресса США Прамила Джаяпал по ошибке обвинила экс-президента страны Дональда Трампа в провоцировании эрекции. Об этом сообщает местный телеканал Fox News.

Инцидент произошел во время выступления законодателя в юридическом комитете американской палаты представителей. В какой-то момент Джаяпал начала говорить о «возмутительных» деяниях бывшего главы государства, но допустила оговорку, обратили внимание журналисты.

«Если мы собираемся говорить о возмутительных вещах, которые произошли, давайте поговорим о том факте, что президент Трамп спровоцировал эрекцию», — сказала конгрессвумен.

Fox News отмечает, что на самом деле парламентарий имела в виду штурм Капитолия в январе 2021 года. Однако она перепутала английские слова «insurrection» и «erection», которые переводятся как «восстание» и «эрекция» соответственно.

При этом законодатель быстро осознала свою ошибку и попыталась перевести все в шутку. Джаяпал рассмеялась и добавила, что, «может быть, это тоже» можно приписать бывшему хозяину Белого дома.

Ранее Дональд Трамп назвал «бедламом» нахождение у власти действующего президента США Джо Байдена.

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