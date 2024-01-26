Размер текста
А
А
А

Администрация Байдена прокомментировала действия Техаса по защите границы США

Белый дом: действия Техаса по защите границы США небезопасны

close
100%
Depositphotos

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента США Джо Байдена считает действия губернатора штата Техас Грега Эббота по защите американской границы небезопасными. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Жан-Пьер, подобные «политические выходки» небезопасны и не помогают решению проблемы с нелегальными мигрантами.

До этого губернатор Техаса Грег Эбботт говорил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США из-за ситуации с демонтажем заграждений вдоль границы с Мексикой.

Эббот подтвердил, что в штате намерены продолжать расширять масштабы возводимых заграждений.

Белый дом в суде оспаривает с Техасом самостоятельную охрану границы со стороны национальной гвардии штата. Американский минюст просит возобновить доступ подотчетных ему пограничников к заблокированным нацгвардией участкам.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами