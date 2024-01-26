Администрация Байдена прокомментировала действия Техаса по защите границы США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента США Джо Байдена считает действия губернатора штата Техас Грега Эббота по защите американской границы небезопасными. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Жан-Пьер, подобные «политические выходки» небезопасны и не помогают решению проблемы с нелегальными мигрантами.

До этого губернатор Техаса Грег Эбботт говорил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США из-за ситуации с демонтажем заграждений вдоль границы с Мексикой.

Эббот подтвердил, что в штате намерены продолжать расширять масштабы возводимых заграждений.

Белый дом в суде оспаривает с Техасом самостоятельную охрану границы со стороны национальной гвардии штата. Американский минюст просит возобновить доступ подотчетных ему пограничников к заблокированным нацгвардией участкам.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.