Президент России Владимир Путин заявил, что фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты и те, кто их представляет. Его слова на встрече в Санкт-Петербурге со студентами – участниками СВО передает ТАСС.

«Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины <…>, все равно вот эта националистическая платформа, ее представители, очень быстро подчиняли всех своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки», — сказал российский лидер.

До этого стало известно, что первый президент Украины Леонид Кравчук на встрече с экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном в 1994 году рассказывал об украинских националистах, отмечая, что им нельзя давать возможность расширяться.

18 января Министерство юстиции России добавило Организацию украинских националистов (ОУН) и ее атрибутику, в том числе лозунг «Слава Украине — героям слава», в список нацистских сообществ.

До этого политический обозреватель Штепан Котрба заявил в интервью для чешской газеты Parlamentní listy, что граждане Украины легко забудут о национализме и начнут раскаиваться в совершенных ошибках, как только завершится вооруженное противостояние с РФ. Он не исключил, что через 20 лет украинские граждане перестанут вспоминать о лидере «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в РФ экстремистская организация) Степане Бандере и его поклонниках.

Ранее сообщалось, что 88% россиян уверены в существовании на Украине нацистских организаций.