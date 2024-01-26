Украина пригласила Си Цзиньпина на «саммит мира» в Швейцарии

Украина приглашает председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в «саммите мира», который должен пройти в Швейцарии. Об этом агентству Reuters сообщил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

«Конечно, мы приглашаем Китай принять участие в саммите, на высшем уровне, на уровне председателя Китайской Народной Республики... Участие Китая будет очень важно для нас», — сказал он.

Жовква добавил, что украинская администрация работает с китайской стороной. В частности, по его словам, Украина привлекает партнеров по всему миру, чтобы они донесли до китайской стороны важность участия в таком саммите.

До этого министр иностранных дел Украины заявил, что Киев стремится организовать телефонный разговор президента Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу так называемой формулы мира.

19 января экс-премьер Австралии и посол в США Кевин Радд заявил, что Китай не будет играть посредническую роль между Россией и Украиной, поскольку для Пекина приоритетом является сохранение стабильных отношений с Москвой.

Кроме этого, официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин заявил, что КНР сохраняет свободные каналы связи с Украиной, обсуждая с ней важные для обоих государств вопросы.

Ранее Пекин отклонил просьбу Киева о встрече делегаций на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.