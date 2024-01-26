В МИД России заявили о территориальных претензиях Украины к РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «смехотворными» попытки прикрыть территориальные претензии Украины к РФ заботой об украинском населении. Заявление было сделано ей на брифинге и стало комментарием к принятому на Украине закону «Об исторически населенных украинцами землях».

«Киевский режим, похоже окончательно впавший в историческое сумасшествие, по сути, открыто заявил о своих претензиях на значительную часть Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России», — заявила она.

По словам Захаровой, такие претензии наводят на мысли об употреблении наркотических веществ составителями украинского законопроекта.

21 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». К ним он отнес Ростовскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую, Воронежскую области и Краснодарский край. Документ предписывает правительству Украины разработать «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ».

Дмитрий Медведев в ответ на указ Зеленского заявил в своем Telegram-канале, что украинцы — это русские, а Малороссия — часть России. Сам документ зампред Совбеза назвал пропагандистским ходом, вызванным «провалом на фронте».

Ранее в России прокомментировали планы Зеленского сделать Крым целью ВСУ в 2024 году.