Путин испугал НАТО своей поездкой в Калининград

Внезапный визит президента РФ Владимира Путина в Калининград напугал приграничные к российскому анклаву страны Евросоюза. Об этом сообщает газета Telegraph.

«Путин<...> вызвал панику неожиданным визитом в Калининград среди стран ЕС», — указывается в материале.

По информации издания, своей незапланированной поездкой глава государства нарастил опасения по поводу возможной войны с НАТО, так как в Евросоюзе растут опасения, что Калининград может стать очагом конфликта в будущем.

Согласно имеющимся данным, в тот момент, когда российский лидер приблизился к Балтийскому морю, истребители у берегов шведского острова Готланд перешли в боевую готовность .

«Путин, похоже, насмехался над странами Балтии, пролетая рядом с Эстонией и огибая берега Латвии и Литвы», — полагает автор статьи.

Накануне Путин прибыл в Калининград. В День российского студенчества глава российского государства пообщался со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Ранее Песков назвал поездку Путина в Калининград обычной работой по посещению регионов.