В США высмеяли Байдена за неспособность придумать предвыборный лозунг

Ведущий американской вечерней программы «Поздняя ночь» Сет Мейерс высмеял неспособность Демократической партии и президента США Джо Байдена придумать запоминающиеся лозунги в рамках предвыборной кампании. Его слова приводит Fox News.

«Демократы, почему вы так плохи в этом деле?... Это не лозунг. Это похоже на утверждение, которое вы прикрепляете к зеркалу в ванной», — прокомментировал Мейерс решение предвыборного штаба Байдена после его победы на первичных выборах в Нью-Гэмпшире печатать на многих товарах текст: «Вместе мы снова победим Дональда Трампа».

В декабре Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским совершил очередную оговорку, собравшись задавать вопросы находящимся на мероприятии журналистам.

После вступительных речей обоих лидеров, Байден внезапно заявил, что он и Зеленский по очереди зададут по два вопроса, причем вопрос американского президента будет задан первым.

Ранее в США Байдена обвинили в нарушении конституции страны.