В Кремле опровергли данные об изменении позиции РФ по членству Украины в НАТО

Информация, согласно которой РФ подала западным государствам сигнал о готовности отказаться от требований сохранить нейтральный статус Украины, не соответствует действительности. Такое заявление в ходе регулярного брифинга сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Это неверное сообщение. Оно абсолютно не соответствует действительности», — сказал представитель главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

25 января Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что российское руководство готово к диалогу по урегулированию конфликта на Украине и обсуждению мер безопасности для соседней страны. По данным агентства, Москва послала Вашингтону соответствующее предложение по неофициальным каналам.

При этом в материале уточнялось, что президент РФ Владимир Путин якобы «готов рассмотреть вариант отказа от настаивания на нейтральном статусе Украины». Более того, обозреватели обратили внимание на возможный отказ российского лидера от препятствования принятию Украины в состав НАТО.

Ранее Путин назвал «придурками» украинских чиновников, отказавшихся от переговоров с РФ.