Песков рассказал, зачем Путин пригласил Алиханова в свою машину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пригласил губернатора Калининградской области Антона Алиханова в свою машину для того, чтобы получить доклад о положении дел в регионе.

По словам Пескова, в ходе каждого посещения региона президент России перемещается на своем автомобиле из аэропорта в город и приглашает губернаторов сопроводить его в аэропорт.

До этого Песков рассказал, зачем Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поехали в аэропорт вместе.

«Они условились поговорить, поскольку аэропорт в Минске находится достаточно далеко от центра города, от президентского дворца и они решили эту дорогу использовать для того, чтобы провести двустороннюю беседу», — рассказал Песков.

23 ноября Лукашенко проводил Путина до самолета после саммита ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) в Минске.

Ранее глава Калининградской области заявил об отсутствии интереса к Сувалкскому коридору.