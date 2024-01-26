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В Кремле оценили разработку Германией плана по сдерживанию РФ

Песков: вступление Германии на путь конфронтации с РФ не является секретом

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Желание немецкого правительства встать на путь конфронтации с РФ не является секретом. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом представитель российского президента прокомментировал разработку министерством обороны Германии плана по сдерживанию РФ. В ходе брифинга журналисты поинтересовались у него, могут ли действия зарубежного военного ведомства повлиять на отношения Москвы и Берлина.

«Надо посмотреть, что будет за план. То, что Германия встала на путь конфронтации, это не секрет. Нам, с учетом настроя Берлина, надо будет ознакомиться с планом», — сказал Песков.

25 января телерадиокомпания MDR сообщила, что немецкие власти впервые с момента окончания Холодной войны приступили к разработке оборонного плана. По информации журналистов, одним из ключевых пунктов документа должно стать сдерживание РФ.

В материале отмечалось, что таким образом Берлин отреагировал на проведение российской специальной военной операции (СВО). Ожидается, что авторы плана учтут современный опыт ведения войны и уделят особое внимание возможным диверсиям со стороны Москвы.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал нарастить военную мощь страны на случай вооруженного конфликта с РФ.

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