Размер текста
А
А
А

В США рассказали о связи между украинским конфликтом и войной в Газе

NYT: кризисы на Украине и в Палестине отражают изменения в мировой геополитике

close
100%
Athit Perawongmetha/Reuters

Украинский кризис и палестино-израильский конфликт имеют много общего, поскольку отражают «титанические» изменения в современной геополитике, характеризующие движением мира к многополярности. Об этом пишет обозреватель газеты New York Times Томас Фридман.

«Хотя эти два фронта сражений могут выглядеть очень по-разному, на самом деле у них много общего. Они отражают титаническую геополитическую борьбу между двумя противоборствующими сетями наций и негосударственными субъектами, чьи ценности и интересы будут доминировать в нашем мире», — пишет обозреватель.

По мнению Фридмана, с одной стороны, в мировом порядке существует «Сеть сопротивления», стремящаяся сохранить закрытые, автократические системы, а с другой «Сеть инклюзивности», пытающаяся создать более открытые, взаимосвязанные, плюрализирующие системы. Борьба двух «сетей» и отражает, пишет обозреватель, формирующийся новый миропорядок.

Он отличается от «относительно стабильной эпохи Pax Americana», начавшейся в 1989 году с падением Берлинской стены.

До этого американский журналист Сеймур Херш заявил, что президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский все больше сталкиваются с осуждением со стороны мирового сообщества, в то время как наблюдается рост уважения к Владимиру Путину и Си Цзиньпину.

Ранее в Минобороны КНР заявили о непрерывной подготовке к войне.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами