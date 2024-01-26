Украинский кризис и палестино-израильский конфликт имеют много общего, поскольку отражают «титанические» изменения в современной геополитике, характеризующие движением мира к многополярности. Об этом пишет обозреватель газеты New York Times Томас Фридман.

«Хотя эти два фронта сражений могут выглядеть очень по-разному, на самом деле у них много общего. Они отражают титаническую геополитическую борьбу между двумя противоборствующими сетями наций и негосударственными субъектами, чьи ценности и интересы будут доминировать в нашем мире», — пишет обозреватель.

По мнению Фридмана, с одной стороны, в мировом порядке существует «Сеть сопротивления», стремящаяся сохранить закрытые, автократические системы, а с другой «Сеть инклюзивности», пытающаяся создать более открытые, взаимосвязанные, плюрализирующие системы. Борьба двух «сетей» и отражает, пишет обозреватель, формирующийся новый миропорядок.

Он отличается от «относительно стабильной эпохи Pax Americana», начавшейся в 1989 году с падением Берлинской стены.

До этого американский журналист Сеймур Херш заявил, что президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский все больше сталкиваются с осуждением со стороны мирового сообщества, в то время как наблюдается рост уважения к Владимиру Путину и Си Цзиньпину.

Ранее в Минобороны КНР заявили о непрерывной подготовке к войне.