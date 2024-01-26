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Путин призвал правительство включить запуск малых КА в нацпроект

Путин поручил включить создание малых КА в нацпроект по космическим сервисам

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил российскому правительству, Минпросвещению, Минобрнауки и «Роскосмосу» включить создание и запуск малых космических аппаратов (КА) в разрабатываемый национальный проект по космическим сервисам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить включение в национальный проект по формированию отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов мероприятий, предусматривающих создание и запуск в космическое пространство малых космических аппаратов», — говорится в публикации.

При этом в мероприятиях должны принимать участие обучающиеся общеобразовательных организаций и вузов и молодые ученые.

Также Владимир Путин поручил правительству страны внести изменения в российское законодательство, касающиеся предоставления льгот родственникам участников боевых действий.

В декабре 2023 года спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что в ближайшее время парламент рассмотрит законопроекты об уравнивании прав всех участников СВО. Сенаторы начали работать в этом направлении в январе текущего года.

Ранее аналитики подсчитали, сколько детей мобилизованных граждан РФ получают единое пособие.

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