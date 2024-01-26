Китай прекратил выдачу виз гражданам Литвы, Пекин при этом не предоставил Вильнюсу дополнительной информации о причинах такого решения и о том, носит ли эта мера временный характер. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его слова приводит портал Delfi.

«Нас об этом проинформировали. Никакой дополнительной информации не предоставляется. Я знаю, что если будет необходимость, граждан Литвы могут принять и в других странах — в Польше или где-то еще», — заявил Ландсбергис.

До этого министерство обороны Литвы запретило военнослужащим и уставным служащим поездки в Россию, Белоруссию и Китай вне службы.

Минобороны Литвы считают, что эти страны собирают информацию о гражданах Литвы, имеющих право доступа к секретной информации и ищут уязвимости для их вербовки. Также правительство Литвы установит исключения для таких поездок, в частности они будут разрешены в случае чрезвычайных обстоятельств, вопросов жизни, касающихся близких родственников и так далее.

Кроме того, ранее МИД Китая просил Литву исправить свою ошибку после того, как Ландсбергис заявил в интервью Bloomberg, что Пекин снял торговые ограничения, направленные против литовского экспорта в Китай.

Ранее в Литве упрекнули Запад за отношение к конфликту на Украине.