Размер текста
А
А
А

Китай прекратил выдачу виз гражданам Литвы

Глава МИД Литвы Ландсбергис: Китай прекратил выдавать визы гражданам Литвы

close
100%
Global Look Press

Китай прекратил выдачу виз гражданам Литвы, Пекин при этом не предоставил Вильнюсу дополнительной информации о причинах такого решения и о том, носит ли эта мера временный характер. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его слова приводит портал Delfi.

«Нас об этом проинформировали. Никакой дополнительной информации не предоставляется. Я знаю, что если будет необходимость, граждан Литвы могут принять и в других странах — в Польше или где-то еще», — заявил Ландсбергис.

До этого министерство обороны Литвы запретило военнослужащим и уставным служащим поездки в Россию, Белоруссию и Китай вне службы.

Минобороны Литвы считают, что эти страны собирают информацию о гражданах Литвы, имеющих право доступа к секретной информации и ищут уязвимости для их вербовки. Также правительство Литвы установит исключения для таких поездок, в частности они будут разрешены в случае чрезвычайных обстоятельств, вопросов жизни, касающихся близких родственников и так далее.

Кроме того, ранее МИД Китая просил Литву исправить свою ошибку после того, как Ландсбергис заявил в интервью Bloomberg, что Пекин снял торговые ограничения, направленные против литовского экспорта в Китай.

Ранее в Литве упрекнули Запад за отношение к конфликту на Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами