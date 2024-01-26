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В США раскритиковали Орбана за действия в пользу РФ

Посол США в Венгрии Прессман назвал Орбана пророссийским лидером, вредящим НАТО

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Yves Herman/Reuters

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман назвал премьер-министра страны Виктора Орбана пророссийским лидером, вредящим НАТО. Об этом пишет The Financial Times.

По словам Прессмана, политика Орбана построена на «фантастических» предпосылках о «вымышленной венгрофобии» и «воображаемых захватчиках», что заставляет его действовать в интересах России и подрывает единство НАТО. Также Прессман осудил Орбана за поддержку Дональда Трампа на выборах в США и призыв к президенту США Джо Байдену об уходе в отставку.

«Необычайно откровенные комментарии посла США раскрывают разочарование столиц стран НАТО и ЕС попытками Орбана помешать дальнейшей помощи ЕС Украине и его затягивание ратификации [протокола о] членстве Швеции в Атлантическом альянсе, а также ослабления им демократических сил и стандартов и верховенства права в Венгрии», — прокомментировали интервью политика в редакции издания.

До этого Орбан пригласил премьер-министра Швеции в Венгрию чтобы обсудить членство в НАТО.

Ранее Орбан заявил, что венгерское правительство поддерживает вступление Швеции в НАТО.

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