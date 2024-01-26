Трамп призвал направить в Техас нацгвардию после решения суда по границе с Мексикой

Экс-президент США Дональд Трамп призвал «все желающие штаты» отправить в Техас сотрудников Национальной гвардии после решения Верховного суда США о возможности удалить колючую проволоку на границе с Мексикой. Об этом говорится в заявлении Трампа, его приводит газета Hill.

«Перед лицом этой катастрофы национальной безопасности, общественной безопасности и общественного здравоохранения Техас справедливо применил пункт Конституции о вторжении, и ему должна быть оказана полная поддержка для отражения вторжения… Мы призываем все желающие штаты направить свою охрану в Техас, чтобы предотвратить въезд нелегалов и вывести их обратно через границу», — заявил Трамп.

До этого сообщалось, что власти Техаса в борьбе против нелегальной миграции поддержали 25 штатов — ровно половина от всех Соединенных Штатов.

Ранее Трамп обвинил президента США Джо Байдена в потворстве нашествию мигрантов.