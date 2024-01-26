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Глава МАГАТЭ скоро посетит Россию и Украину

Глава МАГАТЭ Гросси посетит Россию и Украину в ближайшие 10 дней

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Alexander Ermochenko/Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собрался в ближайшее время посетить «Запорожье, Киев и Россию». Как пишет ТАСС, об этом глава организации заявил по итогам брифинга о ситуации на Запорожской атомной станции для Совета Безопасности ООН.

«Я планирую вернуться в Запорожье, буду там в ближайшие 10 дней или около того, также в Киеве и России», — уточнил Гросси.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что на периферии Запорожской АЭС есть новые мины, является ангажированным.

По словам Рогова, за 1,5 года присутствия на атомной электростанции эксперты МАГАТЭ не захотели обнаружить украинские ракеты, беспилотники и снаряды, запускаемые военными ВСУ по ЗАЭС и Энергодару. При этом специалисты этой организации «каждый раз первыми спешат в убежище», когда украинская армия предпринимает попытку обстрела станции, указал Рогов.

В прошлый раз наблюдатели МАГАТЭ обнаружили мины в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта в ноябре 2023 года. В заявлении организации подчеркиваются, что мины расположены в «закрытой зоне, недоступной оперативному персоналу станции».

Ранее МАГАТЭ подтвердило режим «холодного останова» на реакторе ЗАЭС.

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