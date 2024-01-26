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Сенатор Чак Шумер заявил, что будет работать над помощью Киеву даже в выходные

Сенатор Шумер: переговорщики будут работать над помощью Украине все выходные

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Jonathan Ernst/Reuters

Американский сенатор Чак Шумер вновь заявил о прогрессе в переговорах об охране границы США и помощи Украине, пообещав работать над этими вопросами все ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время выступления в сенате Шумер как лидер демократического большинства заявил, что добиться двухпартийного согласия по вопросам финансирования Украины и выделения средств на укрепление южной границы США очень сложно, однако порадовался, что переговоры все же не остановлены и продолжают двигаться вперед. По словам Шумера, переговорщики, в число которых входит он сам, намерены работать над соглашением все ближайшие дни, включая выходные.

25 января в сенате США предложили разделить пограничный вопрос и финансирование Украины, поскольку пограничная проблема подвергается резкой критике со стороны консерваторов.

В тот же день в США анонсировали полное прекращение финансирования Украины.

Ранее в Госдепе США заявили, что у американской администрации нет «волшебного горшочка с деньгами» и конгрессу нужно поторопиться с принятием решения.

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