Президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский все больше сталкиваются с осуждением со стороны мирового сообщества, в то время как наблюдается рост уважения к Владимиру Путину и Си Цзиньпину. Такое мнение выразил американский журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.

«Поддержка, которую Байден оказывает Киеву и Израилю в их войнах, а также решение атаковать хуситов поместили его в один клуб с Нетаньяху и Зеленским, которые подвергаются все большему осуждению в значительной части мира. Иронично, что в президентский срок Байдена за пределами Запада растет уважение к Путину и Си», — написал Херш.

23 января кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин любят свои страны и желают им успеха, в отличие от Джо Байдена.

До этого Трамп сказал, что во время президентского срока его политические соперники и коллеги боялись и уважали, но с Владимиром Путиным он ладил.

Также Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми.

Ранее в Китае назвали переговоры Си Цзиньпина с Путиным важным событием 2023 года.