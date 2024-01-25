Стало известно, что США предупреждали Иран о готовящемся теракте в Кермане

США тайно предупреждали Иран о теракте, совершенном в начале января на территории исламской республики в Кермане. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальные лица США.

«Конфиденциальное предупреждение поступило после того, как США получили разведданные… о заговоре с целью нападения на Иран», — говорится в сообщении издания.

По данным источников газеты, информация, переданная Ирану, «была достаточно конкретной», чтобы она могла оказаться полезной для Тегерана. Несмотря на это, пишет издание, Иран не смог предотвратить взрывы в городе Керман.

Вечером 3 января в Иране на траурных церемониях в память о генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани произошли два взрыва. В результате 103 человека не выжили.

Ранее в Британии указали на риск терактов из-за войны на Ближнем Востоке.