Размер текста
А
А
А

Стало известно, что США предупреждали Иран о готовящемся теракте в Кермане

WSJ: США тайно предупреждали Иран о готовящемся теракте в Кермане

close
100%
Shutterstock

США тайно предупреждали Иран о теракте, совершенном в начале января на территории исламской республики в Кермане. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальные лица США.

«Конфиденциальное предупреждение поступило после того, как США получили разведданные… о заговоре с целью нападения на Иран», — говорится в сообщении издания.

По данным источников газеты, информация, переданная Ирану, «была достаточно конкретной», чтобы она могла оказаться полезной для Тегерана. Несмотря на это, пишет издание, Иран не смог предотвратить взрывы в городе Керман.

Вечером 3 января в Иране на траурных церемониях в память о генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани произошли два взрыва. В результате 103 человека не выжили.

Ранее в Британии указали на риск терактов из-за войны на Ближнем Востоке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами