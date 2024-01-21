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В Британии указали на риск терактов из-за войны на Ближнем Востоке

В Британии указали на рост террористической угрозы из-за войны на Ближнем Востоке

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Угроза совершения террористических актов в Великобритании находится на «беспрецедентном» уровне после начала войны между Израилем и ХАМАС, заявил помощник главы лондонской полиции Мэтт Джукс, сообщает Fox News.

По его словам, после начала боевых действий на Ближнем Востоке количество обращений в полицию о возможных терактах возросло на 25%. Трудно вспомнить более опасный и нестабильный период, отметил Джукс.

Война между Израилем и ХАМАС катализировала новую волну радикализации среди исламистских экстремистов, подстрекаемых «чрезвычайным количеством» онлайн-контента и дезинформации, подчеркнул он.

«Это не просто риторика… На моем месте вы склонны смотреть на информационные панели индикаторов, и есть определенные индикаторы, на которых мы сосредоточены. И прямо сейчас есть стрелки, которые движутся в неправильном направлении», — заявил Джукс.

До этого сообщалось, что в полиции Лондона появилось новое подразделение для борьбы с «угрозами» со стороны России, Китая и Ирана.

Ранее в США указали на угрозу терактов со стороны «Хезболлы».

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