Израиль попросил Италию помочь с «Хезболлой»

Глава МИД Израиля Исраэль Кац на встрече с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни в Иерусалиме попросил Италию помочь в поиске дипломатического решения проблемы присутствия ливанского шиитского движения «Хезболла» у северной границы Израиля. Слова Каца приводит издание Times of Israel.

«Я просил его вмешаться в отношения с ливанским правительством, чтобы вытеснить «Хезболлу» из южного Ливана», — заявил Кац.

Кац также сообщил Таяни, что у Израиля нет другого выбора, кроме завершения «своей миссии» в секторе Газа.

В четверг ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что его бойцы обстреляли три казармы израильской армии.

Обстрелам из реактивных систем залпового огня подверглись израильские казармы, расположенные в поселениях Биркет-Риша, Йифтах и Хирбет-Маер на севере страны. «Хезболла» утверждает, что в результате прямых попаданий израильские войска понесли потери.

Ранее Лавров прокомментировал вовлечение Ливана в палестино-израильский конфликт.