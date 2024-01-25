Размер текста
А
А
А

Израиль попросил Италию помочь с «Хезболлой»

Глава МИД Израиля Кац попросил Италию помочь решить проблему на северной границе

close
100%
Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Глава МИД Израиля Исраэль Кац на встрече с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни в Иерусалиме попросил Италию помочь в поиске дипломатического решения проблемы присутствия ливанского шиитского движения «Хезболла» у северной границы Израиля. Слова Каца приводит издание Times of Israel.

«Я просил его вмешаться в отношения с ливанским правительством, чтобы вытеснить «Хезболлу» из южного Ливана», — заявил Кац.

Кац также сообщил Таяни, что у Израиля нет другого выбора, кроме завершения «своей миссии» в секторе Газа.

В четверг ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что его бойцы обстреляли три казармы израильской армии.

Обстрелам из реактивных систем залпового огня подверглись израильские казармы, расположенные в поселениях Биркет-Риша, Йифтах и Хирбет-Маер на севере страны. «Хезболла» утверждает, что в результате прямых попаданий израильские войска понесли потери.

Ранее Лавров прокомментировал вовлечение Ливана в палестино-израильский конфликт.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами