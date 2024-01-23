Лавров прокомментировал вовлечения Ливана в палестино-израильский конфликт

Во время встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ливанской Республики Абдаллой Бу Хабибом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Ливан не должен быть втянут в палестино-израильский конфликт. Об этом сообщает ТАСС.

МИД РФ сообщает о том, что Лавров выразил свою озабоченность эскалацией конфликта и призвал к коллективным усилиям для прекращения огня в Газе и решения гуманитарных проблем.

«В ходе беседы С.В. Лавров подчеркнул недопустимость эскалации палестино-израильского конфликта и вовлечения в него других государств региона, в частности, Ливана. В связи с этим была отмечена важность коллективных усилий, направленных на незамедлительное прекращение огня в Газе и решение острых гуманитарных проблем», — говорится в сообщении российского ведомства.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.